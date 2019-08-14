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مرصد الكهرباء: 17 ألفا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن احمال الاستهلاك

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:49 م
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأربعاء، 17 ألفا و200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس الثلاثاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم، 28 ألفا و800 ميجاوات، مقابل 27 ألفا و300 ميجاوات، أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 21 ألفا و800 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر، اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و15 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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