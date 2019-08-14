المهندس محمد عبد الصمد: الشباب أكثر فئة تحتاج لبرنامج إحلال وتجديد سياراتهم

قال المهندس محمد عبد الصمد خبير مبيعات وصيانة السيارات إن هناك العديد من برامج الإحلال والتجديد الخاصة بالشباب في دول شمال إفريقيا حاليا، مشيرا إلى أنهم الفئة الأكثر حاجة لمثل هذه البرامج، لأنهم يملكون السيارات الأقدم (128-127) وغيرها، وكذلك لمحدودية قدراتهم المادية.



وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن هناك أسبابا أخرى أكثر خطورة وهي الأمان، حيث قد يضطر الشاب لشراء سيارة مجددة بعد حادث مثلا أو هناك قصور في وسائل الأمان لمجرد رخص ثمنها وأنه يتناسب مع إمكانياته.



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