ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

المهندس محمد عبد الصمد: الشباب أكثر فئة تحتاج لبرنامج إحلال وتجديد سياراتهم

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:15 م
صدى البلد
قال المهندس محمد عبد الصمد خبير مبيعات وصيانة السيارات إن هناك العديد من برامج الإحلال والتجديد الخاصة بالشباب في دول شمال إفريقيا حاليا، مشيرا إلى أنهم الفئة الأكثر حاجة لمثل هذه البرامج، لأنهم يملكون السيارات الأقدم (128-127) وغيرها، وكذلك لمحدودية قدراتهم المادية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن هناك أسبابا أخرى أكثر خطورة وهي الأمان، حيث قد يضطر الشاب لشراء سيارة مجددة بعد حادث مثلا أو هناك قصور في وسائل الأمان لمجرد رخص ثمنها وأنه يتناسب مع إمكانياته.

للمزيد اضغط هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلية النواب تتفقد محطة مياه فرن الجرانة بـ الإسكندرية بعد تجديدها

الأوقاف: لا صحة لإجبار المواطنين ورواد المساجد على سداد فواتير المياه والكهرباء

أضرار في دورة الزيت وفشل الفرملة.. احذروا | هذه مخاطر قطع الغيار المغشوشة

الأوفر برايس تظهر في سوق السيارات من جديد

ترشيحاتنا

هل الزواج المحدد بمدة حرام شرعا؟.. فيديو

فيديو جراف| هيفاء وهبي وموقف محرج أمام الجمهور

مرتضى منصور: دياز طلب تدريب الزمالك..وهذا ما أفسد المفاوضات

هل تتأثر أجواء مصر بالانفجار النووي في روسيا .. الارصاد تجيب

أول ظهور لمهاجم الاهلي السابق في مران الإسماعيلي بـ6 أكتوبر..صور

ذاكر نايك يثير الجدل فى ماليزيا.. ومطالبات بطرده.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد

فرش احمر على الأرض.. سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة مع الشاى المغربى.. شاهد

منتخب مصر لناشئي كرة اليد يسحق سلوفينيا 30-23 ويتأهل لدور الـ 8 فى كأس العالم.. فيديو