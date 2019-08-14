ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن تحطم طائرة حربية سورية استهدفتها المعارضة في إدلب

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:08 م
مقاتلة سورية
مقاتلة سورية
رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة حربية تابعة للحكومة السورية تحطمت في محافظ إدلب اليوم الأربعاء بعدما استهدفتها جماعات المعارضة المسلحة.

وقالت قناة أورينت التلفزيونية المؤيدة للمعارضة المسلحة إنه تم إسقاط الطائرة في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة والتي تتقدم نحوها القوات الحكومية.

ولم يرد ذكر للحادث في وسائل الإعلام الرسمية السورية.

ترشيحاتنا

تحرش 5 فتيات.. تفاصيل خطف كويتي لـ 5 هنديات

الأغلبية تصدم الملاك.. إلى أين يتجه البرلمان في تعديلاته على قانون الإيجار القديم؟

هروب أم حقيقة.. أبرز تصريحات رئيس نادي الزمالك عن المدرب الجديد وأسباب ضياع الدوري

فى ذكرى رحيله.. سبب انهيار طلعت زين قبل وفاته.. تفاصيل حياته| نوستالجيا

راجع موقفك .. السلحفاة ليست كائنا أليفا

إنجاز عربي ينتظر محمد صلاح أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد

فرش احمر على الأرض.. سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة مع الشاى المغربى.. شاهد

منتخب مصر لناشئي كرة اليد يسحق سلوفينيا 30-23 ويتأهل لدور الـ 8 فى كأس العالم.. فيديو