أنباء عن تحطم طائرة حربية سورية استهدفتها المعارضة في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة حربية تابعة للحكومة السورية تحطمت في محافظ إدلب اليوم الأربعاء بعدما استهدفتها جماعات المعارضة المسلحة.



وقالت قناة أورينت التلفزيونية المؤيدة للمعارضة المسلحة إنه تم إسقاط الطائرة في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة والتي تتقدم نحوها القوات الحكومية.



ولم يرد ذكر للحادث في وسائل الإعلام الرسمية السورية.