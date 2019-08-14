فيديو مبهر.. تحركات الحجاج بتقنية TIME LAPS.. شاهد

نشرت الحساب الرسمية لقناة العربية الإخبارية على موقع يوتيوب مقطع فيديو مبهر، يظهر تدفق وحركة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج بتقنية "TIME LAPS".



وجاء تعليق العربية على الفيديو كالتالى:"أتم الحجاج موسم الحج لهذا العام بنجاح. رحلة دينية وروحانية. هكذا انتهت الرحلة وهكذا تبقى الذكرى شاهد بتقنية TIME LAPS تدفق وحركة الحجاج المذهلة خلال فترة الحج".



يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد هنأت السلطات السعودية على نجاحها في تنظيم موسم الحج لهذا العام بإقتدار، بدون تسجيل أى حالات تفشى أمراض بين عدد الحجاج الذين تخطى عددهم 2.5 مليون حاج.



يذكر أن تقنية تايم لابس تعتمد على التلاعب في الفاصل الزمني بين الإطارات المعروضة، وعادة ما تستخدم للأشياء التي تحدث ببطىء مثل شروق الشمس وغروبها أو نمو النباتات بالإضافة إلى تصوير حركة المجرات ليلا.



