شاهد.. بيل كلينتون يرتدى فستانا فاضحا وحذاء أحمر بكعب عال..أعرف السبب

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الملياردير الأمريكي المنتحر في سجنه جيفري إبستين كان يحتفظ بلوحة غريبة في منزل يملكه بمدينة مانهاتن.



وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصدر رفض ذكر اسمه أن اللوحة في منزل إبستين كانت تصور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يستلقي باسترخاء على كرسي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، مرتديًا فستانًا أزرق اللون يكشق أجزاء من جسده، وحذاءً نسائيًا أحمر اللون بكعب عال.



وأضاف المصدر، وهي سيدة ذهبت للقاء عمل مع إبنستين عام 2012، إنها التقطت صورة للوحة خلسة بعدما صدمت بوجودها في منزل إبنستين الفاخر، الذي يبلغ ثمنه 56 مليون دولار.



وقالت السيدة "لقد كان بيل كلينتون بالضبط. كان هذا صادمًا. إنها صورة جنسية مستفزة للغاية. لقد كان يرتدي حذاءً بكعب عال وفستان أزرق ويده في وضع غريب".



وتابعت الصحيفة أن لون الفستان الأزرق يضاهي لون الفستان الذي ارتدته المتدربة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي في اليوم الذي أقامت علاقة غير مشروعة مع كلينتون، قبل انكشاف فضيحتهما المدوية معًا.



وكان إبستين وكلينتون كانا صديقين، وقاما معًا برحلات على متن طائرة إبستين الخاصة، وأكد إبستين أكثر من مرة أن كلينتون زاره من قبل في نفس المسكن الذي يضم اللوحة الغريبة.



لكن كلينتون نفى أن يكون قد زار إبستين في منزله، وأصدر مكتبه بيانًا الشهر الماضي أكد فيه أن الرئيس الأسبق لم يكن على علم بجرائم إبستين التي أودعته السجن، قبل أن ينتحر السبت الماضي.



وأعلنت السلطات الأمريكية السبت الماضي العثور على إبستين ميتًا داخل زنزانته بمنهاتن، عقب انتحاره.



وتعد هذه المحاولة هي الثانية، حيث حاول الملياردير الأمريكي، وصديق الرئيس دونالد ترامب، من قبل الانتحار داخل زنزانته، و عثرت عليه السلطات الأمريكية فاقد الوعي داخل زنزانته، وعلى رقبته علامات من الحبل المستخدم في المحاولة، الشهر الماضي.



وجاءت هذه المحاولات عقب رفض القاضي ريتشارد بيرمان الإفراج عن الملياردير الأمريكي، المتهم بالدعارة وممارسة أفعال منحرفة مع القاصرات، بكفالة ورفض طلبه بالاحتجاز في قصره.



وتتهم السلطات جيفري ابستين بممارسة الدعارة والجنس مع فتيات دون السن القانونية، كما قام بإرسال فتاة دون السن القانونية لممارسة الجنس مع حاكم نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون والسيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل.