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رياضة

ادريان بطل السوبر الأوروبي بعد 10 أيام من التوقيع لـ ليفربول

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:13 ص
أدريان
أدريان
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

وأشادت جماهير الريدز بالحارس ادريان حارس الفريق الأحمر الذي تصدى لكرة الانتصار من المهاجم الشاب تامي أبراهام وتصدى للعديد من الكرات الصعبة خلال المباراة.

وكان ادريان منذ يوليو وهو يتدرب مع فريق متواضع في مدينة إشبيلية وبدون عقد، قبل أن يوقع نادي ليفربول معه في 5 أغسطس من الشهر الجاري ، ليكون بديلًا لـ اليسون.

لتشاء الأقدار أن يكون البديل أساسيًا بعد إصابة اليسون الحارس الأساسي في الجولة الأولي من من الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي لينزل أدريان ويلعب المباراة قبل أن يأتي خبر أن يكون الأخير الحارس الأساسي في نهائي السوبر الأوروبي.

ادريان بطل السوبر الأوروبي بعد 10 أيام من التوقيع لـ ليفربول

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