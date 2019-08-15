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رياضة

مانى يسطر اسمه بحروف من ذهب بعد هدفيه في السوبر الأوروبي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:01 ص
مانى
مانى
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية أن مانى انضم إلى قائمة لاعبي ليفربول الأكثر تسجيلًا للأهداف على الصعيد الأوروبي بواقع 17 هدفًا بالتساوي مع روجر هنت حيث جاء في المركز الأول ستيفين جيرارد بـ41 هدفا، يليه مايكل أوين بـ 22 هدفًا، وإيان راش بـ 20 هدفًا.

وأصبح مانى أول لاعب سنغالي يسجل هدفا في بطولة كأس السوبر الأوروبي، مكررا إنجازه في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

إنجازات ماني لم تتوقف عند هذا الحد بعدما أصبح أول لاعب أفريقي يسجل هدفا في مباراة كأس السوبر الأوروبي منذ 13 عاما، وتحديدا منذ عام 2006.

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