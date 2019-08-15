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مرأة

مفيد للبشرة ويقي من الإصابة بفقر الدم.. فوائد الجزر للمرأة الحامل

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:00 ص
فوائد الجزر للمرأة
فوائد الجزر للمرأة الحامل
هاجر هانئ
الجزر من الخضراوات اللذيذة والصحية ويتمتع باحتوائه على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية، لذا ينصح للمرأة الحامل بتناول الجزر دائمًا.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفع المرأة الحامل إلى تناول الجزر وتتمثل فى..

مفيد لنمو أنسجة الجنين، بسبب احتوائه على فيتامين أ 
يساعد على تنظيم ضربات قلب الجنين 
الحفاظ على قوة البصر لدى الأم الحامل
تحسين تدفق الدم إلى الدماغ
يساهم في الوقاية من التشنجات العضلية المصاحبة للحمل
غنيًا بالألياف المهمة للوقاية من الإمساك خلال فترة الحمل
يعتبر غذاء صحيًا خاليًا من الدهون، وبالتالي لا يسبب تناوله زيادة بالوزن لدى المرأة الحامل
مفيد جدًا للبشرة ويمنع التشققات ويحافظ على نضارتها
يعمل على حماية الجسم من الإصابة بهشاشة العظام ويعمل على تقويتها
يساعد على تطوير حاسة البصر والرؤية لدى الجنين
يقي المرأة الحامل من الإصابة بفقر الدم
يساعد المرأة الحامل على المحافظة على أسنانها من التعرض للضعف

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