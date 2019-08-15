ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تطالب بتمديد احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:11 ص
الناقلة الإيرانية
الناقلة الإيرانية جريس 1
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لسلطات جبل طارق البريطانية لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1".

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق سيتم الإفراج عنها اليوم، الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، قوله إنه لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة "جريس 1".

وأكدت المصادر، أن بيكاردو أصبح متأكدًا أن الناقلة "جريس 1" لم تعد متجهة إلى سوريا.

وأوضحت قبطان السفينة أعطى رئيس وزراء جبل طارق تعهدًا مكتوبًا بعدم نقل النفط إلى سوريا، لذلك لن يطلب بيكاردو من القاضي تمديد فترة احتجازها خلال جلسة استماع للمحكمة اليوم الخميس.

واستولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط "ستينا إمبيرو"، التي ترفع علم بريطانيا في 19 يوليو بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد أيام من احتجاز فريق من مشاة البحرية الملكية البريطانية على السفينة، التي تبلغ حمولتها 15 ألف طن، وهي تمر عبر مضيق جبل طارق بعد أن تأكد أنها تخرق العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناقلة نفط إيرانية تثير أزمة عالمية.. اعترضتها بريطانيا وسلطات جبل طارق تمدد احتجازها لـ14 يوما.. تحقيقات حول خرق للعقوبات الأمريكية.. روسيا تتهم واشنطن بتأجيج الوضع.. وطهران تهدد بالرد

بريطانيا: حمولة جريس1 الإيرانية 2.1 مليون برميل من النفط

حكومة جبل طارق: اجتماع مع إيران بشأن الناقلة المحتجزة كان بناء وإيجابيا

طائرات مجهولة اقتربت من السفينة.. تفاصيل استيلاء إيران على ناقلتي نفط بريطانيتين

الأسطول البريطاني تحرك.. مصدر دفاعي يكشف مفاجأة عن الناقلة المحتجزة بإيران

شاهد.. لحظة احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط البريطانية

ترشيحاتنا

فيديوجراف | التفاصيل الكاملة عن حادث انفجار المفاعل النووي في روسيا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 15 -8- 2019

شاهد ما تفعله كوافيرة بـ بقايا شعر زبائنها.. إبداع

اخبار الرياضة.. الصربي الكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك.. ليفربول يتوج بلقب السوبر الاوروبي

في الاجازة الصيفية.. كريم محمود عبد العزيز برفقة هشام ماجد وشيكو.. شاهد

تسلل يا مدام.. أبرز أخطاء طاقم التحكيم النسائى بـ السوبر الاوروبى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام