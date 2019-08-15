ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نادى سينما ذوي القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب الثقافي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يعرض في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل ضمن أنشطة نادى سينما ذوى القدرات الخاصة" والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية لذوى القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" بالتعاون مع المركز القومى للسينما، فيلمى "لوحة" إخراج محمد نصر الدين و"اسمي نور" إخراج هيثم عبد الحميد يعقب عرض الفيلمين ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

كما يعرض" نادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" والذي يقيمه قطاع الصندوق شهرياَ مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا في الخامسة مساء السبت وهم: "مملكة النحل"، "تاتا خطي العتبة"، "الشبر ونص"، "فيرو وتيمور"، "الطفل جحا" و"الأزهر".

"نادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" تحت إشراف المخرجة "شويكار خليفة"،أ. د."ليلي عبد العزيز فخري" استاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون والمخرجة "عطية عادل خيري".

ترشيحاتنا

فترة سداد تصل لـ 20 عاما.. تعرف على مزايا قرض التمويل العقاري من بنك عوده

حظك اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

مفاجأة.. والد طالبة البحيرة أمر شقيقيها بذبحها.. وألقى جثتها وعشيقها من البلكونة

الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا.. والقاهرة 41 درجة

سحب 600 شقة من مستفيدي الإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب

من 4.5 إلى 6%.. الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام