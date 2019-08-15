نادى سينما ذوي القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب الثقافي

يعرض في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل ضمن أنشطة نادى سينما ذوى القدرات الخاصة" والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية لذوى القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" بالتعاون مع المركز القومى للسينما، فيلمى "لوحة" إخراج محمد نصر الدين و"اسمي نور" إخراج هيثم عبد الحميد يعقب عرض الفيلمين ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.





كما يعرض" نادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" والذي يقيمه قطاع الصندوق شهرياَ مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا في الخامسة مساء السبت وهم: "مملكة النحل"، "تاتا خطي العتبة"، "الشبر ونص"، "فيرو وتيمور"، "الطفل جحا" و"الأزهر".



