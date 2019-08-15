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في ذكرى ميلاد نابليون بونابرت.. خاض معارك كثيرة وتوفى بسرطان المعدة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:47 م
نابليون
نابليون
مريم صليب
ذكر التاريخ نابليون بونابرت وقال عنه إنه كان من القادة العسكريين الأقوياء على الإطلاق، فكان يتسم بحنكة وذكاء منقطع النظير، كما أنه خاض الكثير من الحروب في شتى بقاع العالم، ومنها مصر. 

ولد نابليون بونابرت في 15 أغسطس عام 1769، في مدينة أجاكسيو عاصمة جزيرة كورسيكا بفرنسا، وفيما يلي نرصد معلومات خفية عن حياة واحد من أمهر القادة العسكريين الذين مروا عبر التاريخ: 

- كان واحدًا من القادة العسكريين، وحكام فرنسا، وملوك إيطاليا، والأباطرة الفرنسيين، خاض الكثير من الحروب، وخلال هذه الحروب قام بتشكيل جيش لغزو روسيا.

- قام بوضع مجموعة الأسس الإداريّة، والقضائيّة لمجموعة كبيرة من دول غرب القارة الأوروبيّة.

- لم يرغب بونابرت في العسكرية ولم تكن طموحه، فقد كان يحلم أن يصبح بحارًا.

- بالرغم من الحروب التي خاضها قال بعض الكلمات الوطنية والعاطفية في حب وطنه وجيشه وزوجته قبل وفاته.

- بعد وفاته قام فريق طبي بتشريح جثته وأثبتوا أن الوفاة كانت بسبب سرطان المعدة.

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