يورجن كلوب: هذا الفريق الأكثر سعادة بتتويج ليفربول بالسوبر الأوروبي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن هناك فريقًا هو الأكثر سعادة بتتويج الريدز ببطولة السوبر الأوروبي.





وكان ليفربول قد توج ببطولة السوبر الأوروبي أمس الأربعاء، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 2 - 2.





وقال يورجن كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، فريق ساوثهامبتون احتلفوا بتتويجنا بالسوبر الأوروبي أكثر منا خاصة بعد امتداد المباراة للوقت الإضافي وركلات الترجيح.



