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رياضة

يورجن كلوب: هذا الفريق الأكثر سعادة بتتويج ليفربول بالسوبر الأوروبي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:55 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن هناك فريقًا هو الأكثر سعادة بتتويج الريدز ببطولة السوبر الأوروبي.

وكان ليفربول قد توج ببطولة السوبر الأوروبي أمس الأربعاء، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 2 - 2.

وقال يورجن كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، فريق ساوثهامبتون احتلفوا بتتويجنا بالسوبر الأوروبي أكثر منا خاصة بعد امتداد المباراة للوقت الإضافي وركلات الترجيح.

وتابع: "اللاعبون قد يتأثرون بشكل كبير أمام ساوثهامبتون في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي، بسبب المجهود البدني الذين بذلوه أمام تشيلسي".

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