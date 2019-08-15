إيه العسل ده .. وصلة غزل في جمال شيرين رضا .. شاهد

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة: "More selfies from the happy place " .
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر والله ـــ مشاء الله ـــ ايه العسل ده
وتشارك شيرين رضا في سباق موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "الفيل الأزرق ٢" مع كريم عبد العزيز، هند صبري ونيللي كريم.
وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة: "More selfies from the happy place " .
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر والله ـــ مشاء الله ـــ ايه العسل ده
وتشارك شيرين رضا في سباق موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "الفيل الأزرق ٢" مع كريم عبد العزيز، هند صبري ونيللي كريم.