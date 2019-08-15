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فن

إيه العسل ده .. وصلة غزل في جمال شيرين رضا .. شاهد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:26 م
شرين رضا
شرين رضا
القسم الميدانى
نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة: "More selfies from the happy place " .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر والله ـــ مشاء الله ـــ ايه العسل ده

وتشارك شيرين رضا في سباق موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "الفيل الأزرق ٢" مع كريم عبد العزيز، هند صبري ونيللي كريم.

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