اختبر قوة نظرك واعثر على البطريق في الصورة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارًا تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت في الساعات الماضية، بعد ما طالب الرواد بالعثور على البطريق في الصورة.



وتظهر الصورة التى نشرها رسام الكاريكاتير الهنجاري جيرجلي دوداس على فيسبوك، مجموعة من طيور الطوقان، مختبئا بينها طائر البطريق.



واستغرق الاختبار كثيرا من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليه في أقل من دقيقة.



يذكر أن البطريق كان مختبئًا في أقصى النصف الأيمن من الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.