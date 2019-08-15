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رياضة

موعد مباراة مصر فى نصف نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:33 م
منتخب مصر للناشئيين
منتخب مصر للناشئيين لكرة اليد
عمرو الحلوانى
واصل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد صناعة التاريخ بكأس العالم بعد التأهل إلى نصف نهائى المسابقة عقب الفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 8.

ويلتقى المنتخب الوطنى مع الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا فى نصف النهائى بعد غد " السبت " فى تمام الساعة الخامسة والنصف .

كان منتخب مصر لناشئي لكرة اليد تأهل لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى دور.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا السبت الماضي 47 /20.

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