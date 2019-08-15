اخبار الزمالك اليوم الخميس 15-8-2019.. 5 تحديات أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال وتطور جديد في مفاوضات رامون دياز

نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، الخميس ، 15 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك والتي من أبرزها: 5 تحديات تواجه الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطالأسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق ديكاداها بطل الصومال عن ارتداء الفريق زيه الرسمي وهو الأبيض، بينما يرتدي الفريق الضيف الزي اللبني، كما يرتدي حارس الزمالك الزي الأسود بينما يرتدي حارس ديكادها الزي الأحمر.حصل نادي الزمالك على موافقة رسمية من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على الجمعية العمومية المقرر لها الشهر المقبل.يستهل فريق الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه فريق ديكاداها الصومالي ضمن ذهاب دور الـ 64 بمسابقة الأبطال الإفريقية.كشف محمد صلاح ، نجم الزمالك السابق، عن سبب رحيله عن قيادة اف سي مصر قائلا إن "تراجع المسؤولين في الاتفاقيات بشأن الصفقات استعدادا للموسم الجديد هو سبب الرحيل.. كان فيه اتفاق وحصل اختلاف".يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأخير اليوم في السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.فجر الصربى أليكساندر ستانويفتيش المدير الفنى المرشح لتدريب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل فى تصريحات صحفية اليوم حول إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تعيينه مدربا للفريق الأول لكرة القدم.كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استمرار مفاوضات النادي الأبيض، مع الأرجنتيني رامون دياز حتى هذه اللحظات، في محاولة للوصول معه إلى اتفاق وتوليه تدريب الفريق الأول بالنادي الأبيض.