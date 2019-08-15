ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الزمالك اليوم الخميس 15-8-2019.. 5 تحديات أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال وتطور جديد في مفاوضات رامون دياز

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:55 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، الخميس ، 15 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك والتي من أبرزها: 5 تحديات تواجه الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال


الزمالك بزيه الأبيض أمام ديكاداها بطل الصومال في دور الـ64 لدوري الأبطال


أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق ديكاداها بطل الصومال عن ارتداء الفريق زيه الرسمي وهو الأبيض، بينما يرتدي الفريق الضيف الزي اللبني، كما يرتدي حارس الزمالك الزي الأسود بينما يرتدي حارس ديكادها الزي الأحمر.

موافقة الشباب والرياضة بالجيزة على عقد عمومية الزمالك


حصل نادي الزمالك على موافقة رسمية من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على الجمعية العمومية المقرر لها الشهر المقبل.


5 تحديات تواجه الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال


يستهل فريق الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه فريق ديكاداها الصومالي ضمن ذهاب دور الـ 64 بمسابقة الأبطال الإفريقية.


محمد صلاح: نادي الزمالك أحد أسباب رحيلي عن اف سي مصر


كشف محمد صلاح ، نجم الزمالك السابق، عن سبب رحيله عن قيادة اف سي مصر قائلا إن "تراجع المسؤولين في الاتفاقيات بشأن الصفقات استعدادا للموسم الجديد هو سبب الرحيل.. كان فيه اتفاق وحصل اختلاف".


دوري الأبطال.. الزمالك يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة ديكاداها


يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأخير اليوم في السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

مفاجأة.. المدير الفني الجديد للزمالك لا يعلم بخبر تعيينه


فجر الصربى أليكساندر ستانويفتيش المدير الفنى المرشح لتدريب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل فى تصريحات صحفية اليوم حول إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تعيينه مدربا للفريق الأول لكرة القدم.

تطور جديد في مفاوضات الزمالك مع رامون دياز


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استمرار مفاوضات النادي الأبيض، مع الأرجنتيني رامون دياز حتى هذه اللحظات، في محاولة للوصول معه إلى اتفاق وتوليه تدريب الفريق الأول بالنادي الأبيض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 11-7-2019.. تشافي يصدم القلعة البيضاء الأبرز

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 21 - 7 - 2019

أخبار النادي الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019.. رحلة إنقاذ الدورى

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019

أخبار الزمالك اليوم الخميس 1-8-2019

ترشيحاتنا

شاهد.. الداخلية تضبط 5 مصانع بدون ترخيص بـ القليوبية لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام

على طريقة الكابتن ماجد .. هدف عالمي في الدوري الروسي ..فيديو

5 تحديات تواجه الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال

بعد الهجوم عليه.. مؤلف فيلم خيال مآته يشكر أحمد حلمى

بعد انتقادات الجمهور.. إيمى سمير غانم بـ اطلالة خضراء

شاهد.. الداخلية تطهر محيط النوادي الرياضية من تجار المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

ببطن مكشوفة وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بإطلالة غير متوقعة

بـ فستان زفاف .. مايا دياب تثير هوس السوشيال ميديا