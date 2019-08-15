شاهد.. كواليس 30 صورة في مران الاهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد في دور الــ16 لمسابقة كأس مصر.



وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين في الفريق.



وحرص عبد الحفيظ، على الاستفسار من طبيب الفريق على حالة المصابين في الفريق ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه كل لاعب.



ويتواجد في قائمة المصابين بالفريق كلٌ من، سعد سمير ومحمد محمود، وشريف إكرامي، وكريم نيدفيد.



وقام مارتن لاسارتي المدير الفني للاهلي بشرح بعض الأمور الفنية والتعليمات الخاصة للاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم، وتحدث إلى اللاعبين عن بعض الجمل الخططية والفنية التي ينوي تنفيذها في المباريات المقبلة.



وخصص لاسارتي، فقرة للتدريب على الكرات العرضية خلال المران وحثهم علي ضرورة استغلال هذه الكرات من أجل تسجيل الأهداف.



وانتظم علي معلول ورامي ربيعة في مران الفريق بعدما اكتفى الثنائي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس.