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مستشار رئيس الحج: من الصعب الحديث عن الإنجازات هذا العام.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:28 م
موسم الحج
موسم الحج
محمد القاضي
قال الدكتور حاتم حسن القاضي، مستشار رئيس الحج والعمرة، إن الجميع في السعودية يرحب بالحجاج الكرام وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف "القاضي"، خلال لقائه عبر فضائية "المحور"، أنه من الصعب الحديث عن الإنجازات التي تمت في موسم الحج هذا العام لأنها محصلة نجاح منظومة عمل كبيرة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأشار مستشار رئيس الحج والعمرة، إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت منظومة كاملة من أجل راحة الحجاج حتى من قبل قدومهم.

وأوضح الدكتور حاتم حسن القاضي، أن موسم الحج الحالي شهد إصدار أكثر من 1.7 مليون تأشيرة بطريقة إليكترونية أسقطت الجهود التي كانت موجودة في السابق.

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