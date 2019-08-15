توقف عن تناولها فورا.. نوع من الجبنة تصيبك بتليف الكلى

تعتبر الجبنة من الاطعمة التي لا يستغني عنها اي منزل ، وهناك العديد من الانواع التي يجب توخي الحذر قبل تناولها.. وقدمت دكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء انواع الجبنة



★ نوع محضر من اللبن الطبيعي او مضاف له قشدة او زبدة طبيعية



★ نوع نباتي الدهن يتم الاستعاضة بزيوت نباتية فيه وخاصة زيت النخيل الذي يدخل كمكون أساسي فيها ليحل محل دسم اللبن الذي يدخل في تصنيع الجبنة والذي يتم نزع دسمه واستبداله بزيوت نباتية لضغط وتقليل التكلفة والسعر



وقدمت شيرين خطورة الجبن نباتي الدهن



السببين الرئيسيين لأضرار الجبن نباتي الدهن :



1_ يتم إضافة بعض المستحلبات التي لها مخاطر صحية محتملة . مثل فوسفات الصوديوم وهو أحد العناصر التي يحذر منها الأطباء لأنه يمكن أن يؤدي إلي أضرار وتلف الكلى . كما توجد مستحلبات أخري مثل فوسفات البوتاسيوم والذي قد يسبب الحساسية والإسهال.



2_ الدهون المشبعة :



تحتوي الجبن النباتي علي الدهون المشبعة والتي يحذر منها الأطباء حيث تؤدي إلي أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري .



وأشارت شيرين إلى أن الجبن الطبيعي مدون عليه احدى العبارات التالية :

_ طبيعي 100 %

_ أو خالي من الزيوت النباتية

_ او لا يحتوي على زيوت نباتية



★ الجبن نباتي الدهن ، هتلاقي مكتوب عليه حاجة من دي :



_ جبن نباتي

_ او جبن نباتي الدهن

_ او جبن معدل بالزيت النباتي

_او جبن محضر بالزيت النباتي

