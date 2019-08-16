صوروه عاريًا.. حبس كهربائى وزوجته 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس كهربائي وزوجتة وربة منزل أخرى 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بتصوير شخص شبه عاروإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض .



وأشارت التحقيقات ان قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من كهربائى وزوجته وسيدة أخرى لقيامهم بإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة ، و2 ورقة على بياض بسبب خلافات سابقة بينهم، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو فى حقهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.



وأنكر الثلاثة ما جاء بأقوال المبلغ، إلا أن زوجة الكهربائى أقرت بأنه نظرًا لاكتشافها ارتباط المبلغ بعلاقة مع ابنتهما وضبطه صحبتها بمسكنهما أثار حفيظتها.



وأشارت إلى أنها استعانت بالمشكو فى حقهما الثاني والثالثة حيث قاموا بتصوير المجنى عليه مرتديا الملابس الداخلية باستخدام هاتف محمول وإكراهه على توقيع عدد 3 إيصالات أمانة على بياض وكذا عدد 2 ورقة زواج عرفي بينه وبين ابنتها.



بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأولى أيدوها وتم بإرشادهم ضبط 3 إيصالات أمانة على بياض ، و2 عقد زواج عرفي ممهورين بتوقيع المجنى عليه، وكذا الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



بمواجهة المبلغ بما جاء بأقوال المشكو فى حقهم أيدها وعلل عدم إبلاغه بحقيقة الواقعة خشية افتضاح أمره ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.