بالتايجر والكعب العالي ... شاهد الراقصة جوهرة بإطلالة عصرية

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها.أطلت جوهرة فى الصور بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة مصنوعة من القماش الستان أتسمت بنقشة التايجر، ونسقت معها بنطلون جينز.وارتدت الراقصة جوهرة حذاء أنيق ذا كعب عالى تميز أيضا بصيحة التايجر، فيما تزينت ببعض المجوهرات الراقية التى منحتهاإطلالة متكاملة.واعتمدت جوهرة على خصلات شعرها المموجة المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.