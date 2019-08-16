ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالتايجر والكعب العالي ... شاهد الراقصة جوهرة بإطلالة عصرية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها.

أطلت جوهرة فى الصور بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة مصنوعة من القماش الستان أتسمت بنقشة التايجر، ونسقت معها بنطلون جينز.

وارتدت الراقصة جوهرة حذاء أنيق ذا كعب عالى تميز أيضا بصيحة التايجر، فيما تزينت ببعض المجوهرات الراقية التى منحتها
إطلالة متكاملة.

واعتمدت جوهرة على خصلات شعرها المموجة المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة تشبه البيجامة ... بوسي تفاجئ متابعيها بلوك جديد

بالتايجر والمكياج الصاخب.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

بالترتر والكعب العالى.. ريا أبى راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

بـ بلوزة شفافة وبطن مكشوف.. إطلالة جريئة لـ زوجة راغب علامة فى فرنسا.. شاهد

ترشيحاتنا

ترامب: منفذ هجوم فيلادلفيا مختل عقليا

نشرة الفن والفنانين| اتهام لـ أحمد حلمي بالسرقة.. وهيثم شاكر يعلن تعافيه من السرطان

احمد موسى يهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد: الناشئون يصنعون التاريخ

توقف عن تناولها فورا.. نوع من الجبنة تصيبك بتليف الكلى

حقيقة خناقة محمد رمضان وعباس أبو الحسن في كواليس الكنز 2

شاهد.. كواليس 30 صورة في مران الاهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر والكعب العالي ... شاهد الراقصة جوهرة بإطلالة عصرية

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

ببطن مكشوف وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بـ اطلالة غير متوقعة