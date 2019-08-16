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تعليم

بعد إطلاق موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية..تعرف على كيفية تسجيل الرغبات

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:15 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم حيث كان من المقرر انطلاقها السبت المقبل الموافق 17/8/2019 حتى يوم السبت الموافق 31/8/2019.

أما عن نظام التنسيق الإلكتروني: يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg ، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

وعن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، قالت الوزارة: يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة ، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأوضحت الوزارة أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.


أما عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني ، فبالنسبة لـ الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات ، يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ، و يحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ) ، ويدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى : ـ س / 000000 ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم). 

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

أما بالنسبة لـ الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية ، يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق .www.tansik.egypt.gov.eg ، ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية) ، ويحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها ، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

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