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محافظات

ضبط هارب بالمطرية فى قضايا قتل وسرقة بالإكراه

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:50 ص
صدى البلد
همت الحسينى
تمكنت مباحث المطرية من ضبط هارب من الأحكام فى عدة قضايا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهليه اخطارا من مركز المطرية يفيد بتمكن مباحث المركز من ضبط م .ا .ا عاطل وهارب منذ ٣ أعوام و مطلوب ضبطه فى  ثلاث جنايات قتل وشروع في قتل وسلاح وسرقات بالإكراه.

تم ضبط المتهم  وبحوزته بندقية آلي  وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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