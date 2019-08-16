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إحباط محاولة تهريب بيض سلاحف في إندونيسيا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:45 ص
بيض سلاحف
بيض سلاحف
أ ش أ
أحبطت الشرطة الإندونيسية محاولة لتهريب الآلاف من بيض السلاحف، وهي من الأنواع المحمية، في مقاطعة سامباس بإقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) أنه تمت مصادرة 1340 من بيض السلاحف كانت بحوزة مسافر على متن سفينة في ميناء سنتيتي بالمقاطعة.

وأوضحت الشرطة أنه عثر على بيض السلاحف مخبأ في صناديق وحاويات وأكياس بلاستيك، ووفقا للقانون ، فأنه يحظر على أي شخص حيازة أو إتلاف أو الاتجار في بيض أو أعشاش الحيوانات المحمية، ويواجه المشتبه فيه إمكانية السجن لمدة خمس سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها البلاد لحماية السلاحف، فإن بيضها غالبًا ما يسرق ويباع كغذاء، ويتم استهلاك بيض السلاحف بشكل تقليدي باعتباره منشطًا لأنه يعتبر أنه يحتوي على كميات أكبر من البروتين مقارنة ببيض الدجاج أو البط.

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