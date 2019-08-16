بعد تعليق المفاوضات مع إسرائيل.. قرار مفاجئ من الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشاكل الحدودية لبلاده مع اسرائيل وذلك بعد تعليق المفاوضات بين البلدين خلال الفترة السابقة.



وبعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الحريري: "التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات" التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة "فيما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية".



وأضاف: "نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة"، مشيرا إلى إمكان "التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر سبتمبر المقبل".



ورحب بومبيو الذي كان يقف الى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحافيين بالتزام رئيس الحكومة اللبناني بـ "احراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة".



وأضاف أن هذه المحادثات يجب أن تشمل "متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق"، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب إسرائيل عام 2000.



وقال بومبيو إنه على الطاولة سيكون هناك أيضا "إطلاق مناقشات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية".



وتابع "نحن مستعدون للمشاركة كمسهّلين ووسطاء أيضا في محادثات الحدود البحرية، ونأمل أن نرى قريبا مناقشات موضوعية حول هذه القضايا الهامة، وهو ما سيكون ذو فائدة كبيرة للبنان والمنطقة الحدودية".



ولبنان وإسرائيل لا يزالان تقنيا في حالة حرب ويعتبر موضوع الحدود البحرية المشتركة حساسا للغاية بين البلدين، خاصة بسبب الخلاف حول التنقيب عن الغاز والنفط في مياههما.



وفي فبراير 2018 وقع لبنان عقده الأول مع تجمع شركات يضم "توتال" و"ايني" و"نوفاتك" للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله.



وتشمل الصفقة بلوكين اثنين في شرق المتوسط، لكن إسرائيل تدعي أن جزءا من البلوك 9 يعود إليها وفي الأشهر الأخيرة، اقترحت واشنطن على الطرفين القيام بوساطة.



وفي أواخر مايو أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على المشاركة في محادثات بوساطة أمريكية مع لبنان لحل النزاع الحدودي البحري.

