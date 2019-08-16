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فن

لروحه السلام.. ليلى علوى تنعى نجيب عياد مدير أيام قرطاج

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:04 م
صدى البلد
منار نور
قدمت الفنانة ليلى علوى، تعازيها للشعب التونسي في وفاة المنتج السينمائي نجيب عياد عن عمر يناهز 65 عاما إثر سكتة قلبية.

ونشرت ليلى علوى صورة له على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد.. لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله".

ووُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، حيث كان المنتج التنفيذي لعشرة أفلام قصيرة وطويلة.

في 1998، أسس شركة الضفاف التي من أفلامها "أوديسه" الذي أخرجه إبراهيم باباي سنة 2003، و"ملائكة الشيطان" إخراج أحمد بولان سنة 2007. وقد أنتجت شركته عددا من المسلسلات التلفزية، آخرها مسلسل ''ناعورة الهواء''، و''فلاش باك''..

وترأس الفقيد العديد من المهرجانات منها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية سنتي 2017 و2018، كما كان رئيس اتحاد نوادي السينما في تونس في 1975.

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