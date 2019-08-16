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فن

انخفاض إيرادات الفيل الأزرق 2.. ليلة الخميس

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:01 م
الفيل الازرق 2
الفيل الازرق 2
سمر سعد
انخفضت إيرادات فيلم الفيل الازرق 2، ليلة الخميس عن إيرادات فيلم "ولاد رزق 2".

ولم يحقق فيلم الفيل الازرق 2 إلا 3 ملايين و600 ألف جنيه ليلة الخميس على عكس ولاد رزق والذى حقق 7 ملايين جنيه.

وجاءت فكرة فيلم الفيل الازرق 2 بعد نجاح الجزء الأول والذى عرض فى عام 2016 وكان بمثابة مفاجأة للجمهور وقتها.

فيلم الفيل الازرق 2 يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وإياد نصار وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

فيلم الفيل الازرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب حول شخصية يحيى الطبيب النفسى الذى يتعرض للعديد من المواقف الصعبة نتيجة تناوله حبة الفيل الأزرق.

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