حزب المؤتمر يستعد لخوض انتخابات المحليات بكوادر نسائية وشبابية

أكدت سارة خليف أمين عام أتحاد المرأة بحزب المؤتمر أهمية تدريب وتنمية مهارات الكوادر النسائية للمشاركة فى انتخابات المجالس المحلية، مشيرة إلى أهمية دخول المرأة فى مجال المشاركة السياسية خاصة بعد تأييد صانعى القرار فى الدولة واتخاذ آليات لضمان وحماية مشاركتها مثل الكوتة.



وأوضحت " خليف" فى بيان لها أصدرته اليوم، أن المجالس الشعبية المحلية فى مصر على مختلف مستوياتها تعد المدرسة الأولى التى يتعلم فيها المواطن ألف باء السياسة، لما تتيحه من فرص المُشاركة وأشارت إلى نظم سير العمل بها.



كما أشارت إلى أن المجالس الشعبية المحلية تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلًا عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة ، ومن هنا يأتى أهمية دور اختيار المرشح الأصلح لتلك المهمة الضخمة.



وأكدت أن للمرأة وللشباب فرصة كبيرة فى هذه الانتخابات لتطبيق نظام كوتة المرأة ونظام كوتة الشباب معربة عن ثقتها فى قدرة المرأة والشباب داخل حزب المؤتمر على تحقيق النجاح فى هذه الانتخابات خاصة بعد الاستعدادات والدورات التدريبية المكثفة التى بدأها وسوف يواصل حزب المؤتمر تنظيمها استعدادا لخوض هذه الانتخابات اضافة الى ان حزب المؤتمر لديه كوادره النسائية والشبابية التى استعدت مبكرا لخوض أى انتخابات وفى مقدمتها انتخابات المجالس الشعبية المحلية.