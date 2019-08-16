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بدء عملية توزيع لحوم الاضاحي.. صور

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:34 م
صدى البلد
محمود ضاحي
بدأت اليوم الجمعة في محافظة القاهرة، عملية توزيع ألف طن لحوم اضاحي على مليون أسرة من المستحقين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، محمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف، وقيادات وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة.

من ناحية أخرى افتتحت وزارة الأوقاف (20) مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالي عدد المدارس إلى (1040).

وأوضحت الوزارة أن افتتاح تلك المدارس القرانية يأتي فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان، وتعلم علومه، خاصة مع بدء الإجازة الصيفية وحماية الشباب والنشء من الفكر المتطرف.
بدء عملية توزيع لحوم الاضاحي.. صور
بدء عملية توزيع لحوم الاضاحي.. صور

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