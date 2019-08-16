عقبة وحيدة أمام انتقال ماندزوكيتش إلى بايرن ميونخ

يسعى نادي بايرن ميونخ إلى عودة المهاجم ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن نادي بايرن ميونخ لم يدخل في مفاوضات رسمية مع نظيره يوفنتوس حتى الوقت الحالي على الرغم من وجود رغبة كبيرة في استعادة ماريو.



وأضافت أن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس لم يدخل مانذوكيتش ضمن خططه الموسم الجديد مما دفع الإدارة لمحاولة بيعه.



وأكملت الصحيفة أن العقبة الوحيدة أمام انتقال ماندزوكيتش هو راتبه الكبير، حيث يحصل علي راتب سنوي يتراوح بين 4 : 5 مليون يورو.



جدير بالذكر أن ماندزوكيتش لعب مع فريق بايرن ميونخ خلال الفترة من 2012 :2014 .