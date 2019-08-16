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الشرطة الأمريكية تتحدى لاعبي كرة سلة وتخسر الرهان.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:32 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تتحدى لاعبي كرة سلة وتخسر الرهان
محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، فيديو يعرض تحدي بين لاعبي كرة السلة والشرطة الأمريكية.

وأوضحت أن موقفا طريفا كسب فيه مجموعة شباب رهان ضد الشرطة بإحدى المدن الأمريكية.

وأشارت إلى أن الشرطة جاءت إلى الشباب بعد عدة شكاوى من سكان المنطقة ضدهم، بسبب ممارستهم لعب كرة سلة في وقت متأخر من الليل.

وأضافت أن الشرطة وصلت وطلبت من الشباب التوقف عن اللعب لكن الشباب ترجوا الشرطة من أجل السماح لهم بنصف ساعة زيادة وعندما رفضت الشرطة عرضوا عليهم رهان, أن واحد منهم يحاول يسجل هدف من نصف الملعب وإذا سجل الهدف تتركهم الشرطة، ووافقت الشرطة باعتبار أن الموضوع صعب، لكن الشباب كسب الرهان، واستمروا في اللعب.

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