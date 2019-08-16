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إلهام أبو الفتح
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فن

نجوى كرم تبهر متابعيها في اطلالة بهية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:41 م
نجوي كرم
نجوي كرم
مصطفى كرم
نشرت الفنانة نجوي كرم صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي ترتدي فستانا مرصعا بالورد.

حلت نجوي كرم بإطلالة جذابة بإرتدائها فستانا مرصعا بالالماس علي شكل الورد مع اسدال شعرها علي كتفيها ووضع ميك اب خفيف علي وجهها.

لاقت الصورة ردودا ايجابية واسعة من متابعيها على انستجرام وجاءت بين "شنو هذا الجمال و" فستان روعة "دخيل هالجمال" .

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