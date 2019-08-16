تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هيرتا برلين في أول مباراة بالدوري الألماني

يستضيف ملعب أليانز أرينا المباراة الافتتاحية للدوري الألماني بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين اليوم فى تمام الساعة 8:30 مساء .



وأعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لـ بايرن ميونيخ كالتالي :-





حراسة المرمى : مانويل نوير



الدفاع : كيميتش- زوله - بافارد - ديفيد ألابا



الوسط : تياجو- توليسو - مولر- جنابري - كومان



الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي



ويسعى بايرن ميونخ في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، للمرة الثامنة على التوالي .

