ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هيرتا برلين في أول مباراة بالدوري الألماني

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:25 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
عبدالله هشام
يستضيف ملعب أليانز أرينا المباراة الافتتاحية للدوري الألماني بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين اليوم فى تمام الساعة 8:30 مساء .

وأعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لـ بايرن ميونيخ كالتالي :-


حراسة المرمى : مانويل نوير

الدفاع : كيميتش- زوله - بافارد - ديفيد ألابا

الوسط : تياجو- توليسو - مولر- جنابري - كومان

الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي

ويسعى بايرن ميونخ في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، للمرة الثامنة على التوالي .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يمطر شباك فنربخشة التركي بخماسية في الشوط الأول

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: خالد بوطيب لا يستخدم السحر مثل وليد أزارو لتسجيل أهداف

احنا رجعنا لوضعنا.. احمد عز يقصف جبهة منافسيه سينمائيا

اهم الاخبار.. اعترافات مثيرة لقاتل ابنته عارية في حضن عشيقها بالبحيرة.. قراصنة يختطفون بحارة روس.. موعد انكسار الموجة الحارة

مصطفى بكرى يوجه الشكر لـ السعودية.. لهذا السبب

يجلب الرزق والفرح.. خطيب الحرم المكي: رسول الله أوصى بهذا العمل

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان