تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هيرتا برلين في أول مباراة بالدوري الألماني

يستضيف ملعب أليانز أرينا المباراة الافتتاحية للدوري الألماني بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين اليوم فى تمام الساعة 8:30 مساء .
وأعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لـ بايرن ميونيخ كالتالي :-
حراسة المرمى : مانويل نوير
الدفاع : كيميتش- زوله - بافارد - ديفيد ألابا
الوسط : تياجو- توليسو - مولر- جنابري - كومان
الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي
ويسعى بايرن ميونخ في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، للمرة الثامنة على التوالي .
وأعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لـ بايرن ميونيخ كالتالي :-
حراسة المرمى : مانويل نوير
الدفاع : كيميتش- زوله - بافارد - ديفيد ألابا
الوسط : تياجو- توليسو - مولر- جنابري - كومان
الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي
ويسعى بايرن ميونخ في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، للمرة الثامنة على التوالي .