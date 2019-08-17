ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يكشف تطورات جديدة عن الانسحاب من أفغانستان

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:22 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كشف فيها أنه عقد فيها اجتماعات "مثمرة" مع مستشارين أمنيين ومسئولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان.

وكتب ترامب في التغريدة: "عقدت مباحثات مثمرة لبحث ملف أفغانستان، جميعنا نسعى لعقد اتفاق".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد قالت إن الاجتماع سيراجع الاجتماع نتائج أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى جانب خطط بدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد.

وأكد مسئولون بالبيت الأبيض أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، سيشاركان في الاجتماع الذي سيعقد في منتجع ترامب بنيوجيرسي.

وتسعى إدارة ترامب إلى إرجاع آلاف الجنود من أفغانستان مقابل تنازلات تقدمها "طالبان"، كجزء من اتفاق مبدئي لإنهاء حرب تستمر منذ 18 سنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسؤولون: الولايات المتحدة وطالبان أقرب للتوصل لاتفاق

ترامب: دخول حرب مع أفغانستان سيؤدى إلى مقتل 10 ملايين شخص

أفغانستان تريد توضيحا لتصريحات ترامب حول محوها من على وجه الأرض

الحكومة الأفغانية تعلن مفاوضات مباشرة مع طالبان

ترشيحاتنا

بسبب ملابس العيد.. كشف غموض مقتل سيدة بالصالحية

رسميا .. بايرن ميونخ يعلن ضم كوتينيو قادما من برشلونة

ابطال افريقيا .. مصطفى محمد يسجل هدفا سابعا لـ الزمالك في شباك ديكاداها ..فيديو

اخبار النادي الاهلى اليوم الجمعة 16-8-2019.. استعدادات لـ كأس مصر واستفزاز ديسابر

تبييض البشرة في أسبوع .. طرق موفرة للرجال والنساء

215 ألف إيرادات فيلم الليثى وبوسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان