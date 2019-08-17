ترامب يكشف تطورات جديدة عن الانسحاب من أفغانستان



نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كشف فيها أنه عقد فيها اجتماعات "مثمرة" مع مستشارين أمنيين ومسئولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان.



وكتب ترامب في التغريدة: "عقدت مباحثات مثمرة لبحث ملف أفغانستان، جميعنا نسعى لعقد اتفاق".



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد قالت إن الاجتماع سيراجع الاجتماع نتائج أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى جانب خطط بدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد.



وأكد مسئولون بالبيت الأبيض أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، سيشاركان في الاجتماع الذي سيعقد في منتجع ترامب بنيوجيرسي.



وتسعى إدارة ترامب إلى إرجاع آلاف الجنود من أفغانستان مقابل تنازلات تقدمها "طالبان"، كجزء من اتفاق مبدئي لإنهاء حرب تستمر منذ 18 سنة.



