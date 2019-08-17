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بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:10 م
زوجة مصطفى فهمى
زوجة مصطفى فهمى
هاجر هانئ
حرصت الإعلامية فاتن موسى فهمي، زوجة الفنان مصطفى فهمي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بـ stories جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على إحدى الشواطئ فى مرسى مطروح.

وظهرت زوجة مصطفى فهمى فى الصورة بإطلالة صيفية، مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض، ويتسم التصميم بقماش الدانتيل الشفاف وبالشراشيب المنسلة.

ونسقت فاتن موسى فهمي مع إطلالتها قبعة خوص مزينة أطرافها باللون البرتقالى، فيما ارتدت نظارة شمس سوداء متناسقة مع ملامحها و وجهها، واعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها الشقراء المنسدل على كتفيها .
بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح
بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح

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