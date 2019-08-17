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أخبار العالم

معلمون يشاركون في الاحتجاجات في هونج كونج رغم العواصف الرعدية

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:09 م
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
رويترز
تحدى آلاف المعلمين والمؤيدين للحركة الاحتجاجية في هونج كونج العواصف الرعدية اليوم السبت (17 أغسطس) وخرجوا في مسيرات مناوئة للحكومة رغم المخاوف من لجوء الشرطة لخطط أشد صرامة لإثناء الناشطين عن التظاهر.

ويقول المتظاهرون إنهم يناضلون لحماية ترتيب "بلد واحد ونظامان" الذي منح هونج كونج درجة عالية من الحكم الذاتي منذ استعادة الصين لها من بريطانيا في عام 1997.

وسمحت الشرطة بخروج مسيرة المعلمين وبعد احتشادهم بصورة سلمية في منطقة الأعمال (سنترال)، توجه المحتجون صوب مقر إقامة الرئيسة التنفيذية كاري لام.

وهتف المحتجون "شرطة هونج كونج تعرف القانون.. وتخرق القانون".

ومن المتوقع خروج مظاهرات مناوئة للحكومة في منطقة كولون التي يقصدها تجار وسائحون من بر الصين الرئيسي.

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