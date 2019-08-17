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القمح الأمريكي كلمة السر.. الزراعة: لا نقبل بالضغوط لإدخال شحنات غير مطابقة

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:25 م
قمح
قمح
جمال صلاح الدين
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية من وجود ضغوط للسماح بدخول شحنات زراعية للبلاد غير مطابقة للمواصفات.

وأكدت وزارة الزراعة أن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات الزراعية الواردة إلى الموانئ المصرية طبقًا للتشريعات والقواعد الحجرية المصرية والتي تتفق مع الاتفاقيات والقواعد الدوليه المنظمة لأعمال الحجر الزراعى.

وأضافت: "في سبيل ذلك يقوم الحجر الزراعي بدوره في الحفاظ علي البيئه الزراعيه المصريه من خلال رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية ومن خلال اليات تحكمها الشفافية المطلقة".

وأوضحت الوزارة أن الحجر الزراعي يتعامل مع الشحنات بسياسة التعامل الامين، أي أنه يتعامل مع الشحنه بطريقه حياديه ومجرده تماما وبمنتهى الشفافية، فلا يعرف الحجر الزراعي دولة كبيرة أو دولة صغيرة كما لا يعرف مستوردا كبيرا أو آخر صغير، فهذه التصنيفات ليست في قاموس مصطلحات الحجر الزراعي المصري وإنما يعرف مستورد أو مصدر ملتزم واخر غير ملتزم، ويعرف دولة تلتزم بشروط الدولة المصرية (ممثلة في الحجر الزراعي المصري) ودولة أخرى لا تلتزم، كما إنه لا يعرف ولا يقبل بأي ضغوط من اي نوع تحت أي مسمى وإنما يسير على خط مستقيم دليله هو تشريعاته وقواعده فقط بما يضمن حماية البلاد والصالح العام.

ومن ناحيته أكد د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشحنات الزراعية بمنتهى الشفافية والحيادية التامة.

كما يتم إخطار أي دولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقًا للمعايير الدولية وإرساله إلى الدولة التي تم رفض الشحنة الواردة منها وهذا إجراء يتم يوميا مع كل الدول صغيرة كانت أو كبيرة .

وأضاف العطار أن الحجر الزراعي المصري هو الدرع الواقي لحماية الثروة الزراعية المصرية ولا يدخر أي جهد من أجل القيام بدوره المكلف به طبقا للدستور والقانون.

يذكر أنه تدوالت أخبار عن ضغوطات أمريكية على مصر لقبول شحنة من القمح تتعدى فيه نسبة فطر الأرجوت السام النسبة المقررة عالميا.

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