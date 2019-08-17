سميرة سعيد تكشف عن علاقتها بانفصال بليغ حمدى عن وردة الجزائرية .. فيديو

كشفت الفنانة سميرة سعيد عن علاقتها بانفصال بليغ حمدى عن الفنانة وردة الجزائرية مؤكدة انها كانت متهمة بأنها سبب الانفصال حتى خرجت وردة وبرأتها من هذه التهمة.



وقالت سميرة سعيد خلال استضافتها فى برنامج "beIN Drama" الذى يقدمه الإعلامى نيشان : "كنت متهمة باننى سبب انفصال بليغ حمدى عن وردة الجزائرية ولكن أشكر المطربة الكبيرة وردة أنها نفت عنى هذه التهمة ودافعت عنى مؤكدة أن علاقتها ببليغ حمدي كانت خاصة جدا.



وأضافت سميرة سعيد قائلة : "أن كل من المطربين الذين عملوا مع بليغ حمدى بما فيهم انا كنا مراسيل لوردة الجزائرية خاصة بعد الانفصال وذلك من خلال أغانيه التي كانت تسودها الحب واللوم والعتاب.





