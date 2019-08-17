ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة سعيد تكشف عن علاقتها بانفصال بليغ حمدى عن وردة الجزائرية .. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:15 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة سميرة سعيد عن علاقتها بانفصال بليغ حمدى عن الفنانة وردة الجزائرية مؤكدة انها كانت متهمة بأنها سبب الانفصال حتى خرجت وردة وبرأتها من هذه التهمة.

وقالت سميرة سعيد خلال استضافتها فى برنامج "beIN Drama" الذى يقدمه الإعلامى نيشان : "كنت متهمة باننى سبب انفصال بليغ حمدى عن وردة الجزائرية ولكن أشكر المطربة الكبيرة وردة أنها نفت عنى هذه التهمة ودافعت عنى مؤكدة أن علاقتها ببليغ حمدي كانت خاصة جدا.

وأضافت سميرة سعيد قائلة : "أن كل من المطربين الذين عملوا مع بليغ حمدى بما فيهم انا كنا مراسيل لوردة الجزائرية خاصة بعد الانفصال وذلك من خلال أغانيه التي كانت تسودها الحب واللوم والعتاب.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد توجه رسالة للمنتخب الجزائرى بعد حصد لقب أمم أفريقيا

سميرة سعيد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

لأول مرة.. سميرة سعيد تكشف عن سبب طلاقها من هانى مهنى.. فيديو

ترشيحاتنا

سريدوييفيتش عن تدريب الزمالك : مجرد هراء

الأخضر يترنح .. الدولار يسجل أدنى مستوى له بـ تعاملات اليوم

انتقاما لزوجها.. سممت كلبها وطعنته بسكين وألقته في القمامة

بعد فترة من التراجع المستمر.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

لاعب فولفسبورج الألمانى يدخل حسابات النادي الأهلي

يوم حصاد الجثث فى إسطنبول..كارثة فى تركيا تزهق أرواح المئات..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد

شاهد... أول انتاج للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب بعد افتتاح الرئيس السيسي

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب