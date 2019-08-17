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العسكري السوداني يختار ثلاثة من أعضائه للمجلس السيادي

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:19 م
أعضاء المجلس العسكري
أعضاء المجلس العسكري السوداني
رويترز
قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في تصريح لقناة سكان نيوز عربية اليوم السبت إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق ياسر العطا.

ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي خمسة أعضاء يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.

وقال شمس الدين الكباشي إنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق.

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