العسكري السوداني يختار ثلاثة من أعضائه للمجلس السيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في تصريح لقناة سكان نيوز عربية اليوم السبت إن المجلس السيادي سيضم في عضويته رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق ياسر العطا.



ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيضم المجلس السيادي خمسة أعضاء يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من اختيار تحالف المعارضة وعضوا واحدا يتفق عليه الطرفان.



وقال شمس الدين الكباشي إنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين المتبقين اللذين سيختارهما الجيش في وقت لاحق.

