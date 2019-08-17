ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مشروع مصر للصوب الزراعية الثاني عالميا.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:24 م
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
هاني حسين
قال ياسر عبد الحكيم الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء واستشاري الصوب الزراعية، إن العالم يتجه إلى مشاريع الصوب الزراعية، موضحا أن مشروع مصر للصوب الزراعية هو الثاني على مستوى العالم بعد إسبانيا.

وأضاف ياسر عبد الحكيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصوب الزراعية في مصر تمتاز بالموقع الجغرافي الجيد القريب من الأسواق الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى المناخ الجيد.

وتابع ياسر عبد الحكيم: "استعنا بالخبرات الإسبانية في مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب الذي تم افتتاحه صباح اليوم بحضور الرئيس السيسي".

وأكمل باسر عبد الحكيم:" فكرة تركيب الصوب وكيفية التبريد تمت بأيدي شركات مصرية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

رشا مجدي: مشروع الصوب الزراعية يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة.. فيديو

ترشيحاتنا

في وجود زوجته.. زوج يضرم النيران فى شقة الزوجية بالسلام

بعد فترة من التراجع المستمر.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تعرف على السيرة الذاتية الكاملة لرئيس هيئة قناة السويس الجديد

لاسارتى يحذر لاعبى الاهلى من نجم بيراميدز

اخبار الحوادث.. إسقاط الجنسية عن 22 مصريا.. ومكالمة جنسية وراء مقتل شقيقتين بالحوامدية

تعيين الفريق مميش مستشارا للرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد

شاهد... أول انتاج للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب بعد افتتاح الرئيس السيسي

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب