خبير: مشروع مصر للصوب الزراعية الثاني عالميا.. فيديو

قال ياسر عبد الحكيم الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء واستشاري الصوب الزراعية، إن العالم يتجه إلى مشاريع الصوب الزراعية، موضحا أن مشروع مصر للصوب الزراعية هو الثاني على مستوى العالم بعد إسبانيا.



وأضاف ياسر عبد الحكيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصوب الزراعية في مصر تمتاز بالموقع الجغرافي الجيد القريب من الأسواق الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى المناخ الجيد.



وتابع ياسر عبد الحكيم: "استعنا بالخبرات الإسبانية في مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب الذي تم افتتاحه صباح اليوم بحضور الرئيس السيسي".



وأكمل باسر عبد الحكيم:" فكرة تركيب الصوب وكيفية التبريد تمت بأيدي شركات مصرية".

