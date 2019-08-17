بعد 14 ثانية من دخوله .. لوكاس مورا يعادل النتيجة لتوتنهام في شباك مانشستر سيتي

أدرك البرازيلي لوكاس مورا جناح نادي توتنهام هوتسبير هدف التعادل لفريقه ، في شباك مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني ، في المباراة التي تقام بينهما الآن في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



وسجل مورا الهدف من ركلة ركنية لعبت إلى داخل المنطقة ارتقى لها لوكاس مورا برأسه وحولها على يمين إيدرسون إلى داخل الشباك في الدقيقة 56 ، بعد 14 ثانية فقط من دخوله أرضية الميدان كبديل .



يذكر أن الفريقين قد حققا الانتصار في أولى مبارياتهم في الدوري الإنجليزي على حساب ناديي ويست هام يونايتد و أستون فيلا.