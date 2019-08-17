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اقتصاد

غدا .. المالية تبيع أجلي خزانة بـ 18.75 مليار جنيه

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:04 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تطرح وزارة المالية صباح غدا الاحد أجلي خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 18.75 مليار جنيه، ضمن اجراءات الحكومة للاقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية إن البنك المركزي سيطرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما، نيابة عنها؛ إذ بلغ حجم أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ9.5 مليار جنيه.

وتسعي وزارة المالية لبيع أدوات دين من سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 40.25 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري وعبر 3 عطاءات أسبوعية.
ويتبقي لوزارة المالية طرحين بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال يومي الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري

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