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فن

الشايب.. آسر ياسين يروج لمشاركته في الجزء الثالث من ولاد رزق

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:47 م
اسر ياسين
اسر ياسين
مصطفى كرم
روج الفنان اسر ياسين لفيلمة الجديد "الشايب ولاد رزق "عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر اسر ياسين البوستر الدعائي لفيلمة الجديد الشايب عبر انستجرام مكتوب اعلي البوستر "ولاد رزق".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت بين "مش فاهم حاجة يعني دة دور في ولاد رزق ولا فيلم تاني ". "شكلة هيكسر الدنيا"


وكشف السيناريست صلاح الجهيني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير “انستجرام”، عن وجود جزء جديد من فيلم “ولاد رزق”، يحمل اسم "الشايب ولاد رزق"، بمشاركة النجم آسر ياسين، بعدما ظهر في نهاية أحداث الجزء الثاني

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