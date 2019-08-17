نبيل الحلفاوى يقترح جهازا فنيا مؤقتا لـ الاهلى بعد الخروج من كأس مصر.. تعرف عليه

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد انتهاء مواجهة الاهلي وبيراميدز بفوز الثانى بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.



وقال نبيل الحلفاوى : "إقتراح حل عاجل ومؤقت وهو اتخاذ قرار بشكر لاسارتي.. جوزيه في مهمة مؤقتة بمساعدة علي ماهر (كمدرب عام) إلى حين الاستقرار على مدير فني جديد.. صلاح محسن ينتقل إلى رقم 1 كرأس حربة. (واستقدام رأس حربة مميز)".



يذكر ان احدث اعمال الفنان نبيل الحلفاوى مسلسل "امر واقع" والذى شارك فى بطولته مع كريم فهمى ونجلاء بدر.

