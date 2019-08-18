إصابة 9 أشخاص في انفجار اسطوانة بوتاجاز بـ الفيوم

أصيب 9 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بعزبة الخزان بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وقررت نيابة طامية انتداب خبير الأدلة الجنائية لإعداد تقرير عن الحادث.



تلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من مركز شرطة طامية بالحريق، وتبين من التحقيقات اشتعال حريق بمنزل محمد أحمد (45 سنة)، بسبب ماس كهربائى، وانتقلت النيران فى اسطوانة غاز صغيرة ، مما أدى إلى انفجارها.



انتقلت سيارات الحماية المدنية بمركز طامية وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى باقى المنازل المجاورة .



أسفر الحريق عن اصابة 9 أشخاص بحروق متفرقة، تم نقلهم الى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام للعلاج.