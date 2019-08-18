ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفلة تناولت مادة كاوية في سوهاج

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:57 ص
صدى البلد
خالد رياض
استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات، جثة هامدة إثر تناولها مادة كاوية "كلور" بالخطأ داخل منزلها بمدينة المنشاة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "دعاء. ا" 5 سنوات تقيم شارع صلاح سالم بندر المنشاة "جثة هامدة"، وبسؤال والدتها "فايزه. ا. ح" ٣٦ عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل تناولت مادة الكلور بطريق الخطأ مما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة كاوية ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة سقطت من "مرجيحة" في سوهاج

يحدث في سوهاج.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني بمنزلها بالعسيرات

مصرع طالبة تناولت مبيدا حشريا بالخطأ داخل منزلها بـ سوهاج

ترشيحاتنا

فوطة ولا شال .. ياسمين عبد العزيز بـ اطلالة غريبة وجريئة

الإفتاء: موضعان في المرأة يجوز للخاطب النظر إليهما.. فيديو

اخبار السوشيال ميديا.. جيهان نصر تظهر بالحجاب.. واحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته عقب الحكم بحبسه

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

سنهدمها ونطردكم.. ابن عم تميم يتعهد بتدمير القاعدة التركية في قطر

بعد دبي .. احمد حسن وزينب يستعرضان شقتهما فى فيديو جديد من ماليزيا.. واختفاء طفلتهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح