مصرع طفلة تناولت مادة كاوية في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات، جثة هامدة إثر تناولها مادة كاوية "كلور" بالخطأ داخل منزلها بمدينة المنشاة.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "دعاء. ا" 5 سنوات تقيم شارع صلاح سالم بندر المنشاة "جثة هامدة"، وبسؤال والدتها "فايزه. ا. ح" ٣٦ عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل تناولت مادة الكلور بطريق الخطأ مما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية.



ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة كاوية ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.