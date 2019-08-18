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أخبار العالم

سائق تاكسي تركي يعتدي بالضرب على مواطنة أردنية.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:55 ص
الإعتداء على مواطنة
الإعتداء على مواطنة أردنية في تركيا
القسم الخارجي
تعرضت سائحة أردنية في تركيا للاعتداء من قبل سائق تاكسي في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول، ضمن الاعتداءات التي انتشرت ضد العرب في المدينة خلال الآونة الأخيرة.

وتعود الواقعة إلى وقوع مشادة بين السائحة الأردنية والسائق، عقب اصطدامه بها أثناء عبورها الطريق، ما تسبب في مشادة أدت في النهاية إلى تعديه عليها بالضرب أمام عائلتها.

انتشرت حالات التعدي على العرب في منطقة تقسيم باسطنبول التركية، حيث وصل الأمر إلى التعدي بالأسلحة على مواطنين سعوديين.

أصدرت السفارة السعودية في تركيا تحذيرا إلى مواطنيها بعدم التواجد بمنطقة تقسيم بعد غروب الشمس، بسبب تعرض مواطنون لاعتداء مسلح أسفر عن إصابتهم أثناء تواجدهم في هذه المنطقة.

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