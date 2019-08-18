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الجيش الليبي يشن غارات على مواقع لمليشيات السراج جنوب طرابلس

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:25 م
طائرة تابعة لسلاح
طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، نقلًا عن مصادرها الخاصة، بأن الجيش الوطني الليبي شن عدة غارات جوية على مواقع للمليشيات الإرهابية التابع لفايز السراج، في منطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

كان الجيش الوطني أعلن، أمس السبت، عن تنفيذ سلاح الجو عدة غارات استهدفت عددًا من المواقع والتمركزات التابعة لميليشيات أسامة الجويلي بتخوم العاصمة طرابلس.

ذكرت صفحة المكتب الإعلامي لعمليات الكرامة على "فيسبوك": ميليشيات الجويلي حاولت دعم ميليشيات الزاوية في غريان والتي تكبدت خسائر فادحة أمس".

وأضاف أن غارات الجيش استهدفت مواقع في عين زارة، وقصفت تمركزات تابعة لميليشيات جهوية من مصراتة وزليتن والخمس ومجموعات تابعة لميليشيات مجلس شورى بنغازي.

أوضح المركز الإعلامي أن الطيران استهدف كذلك محيط مدينة غريان بعدد من الضربات المباشرة لتمركز الميليشيات. وأشار إلى أن المواجهات الميدانية البرية حدثت في أكثر من محور بعد التمهيد الجوي، حيث تحركت القوات البرية للتمركز في بعض النقاط بتخوم العاصمة.

واختتم بأنّ سلاح الجو الليبي استهدف "مجموعات مسلحة من ميليشيات المعارضة التشادية في محيط مرزق، والمدعومة من حكومة الوفاق تحت مسمى قوة حماية الجنوب".

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