ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ تي شيرت كت.. انجى خطاب تبرز أنوثتها داخل السيارة.. شاهد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:30 م
انجي خطاب
انجي خطاب
محمد بدران
نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة جديدة لها عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت إنجي خطاب في الصورة بإطلالة جذابة، داخل سيارتها حيث ارتدت تي شيرت كت، وأكملت إطلالتها الجذابة بإسدال شعرها الأشقر على كتفها.

وعلقت إنجي خطاب على الصورة قائلة " مساء الورد"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام. 

يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة واخراج بيتر ميمي.
بـ تي شيرت كت.. انجى خطاب تبرز أنوثتها داخل السيارة.. شاهد
بـ تي شيرت كت.. انجى خطاب تبرز أنوثتها داخل السيارة.. شاهد
بـ تي شيرت كت.. انجى خطاب تبرز أنوثتها داخل السيارة.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسرا اللوزي تبهر متابعيها.. وريهام عبد الغفور مش معقول الحلاوة دي

إنجي خطاب توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

بدون مكياج.. ريم مصطفى تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

بـ كت وبنطلون ليجن.. انجي خطاب بإطلالة جذابة في الجيم

بـ نيولوك جديد .. يسرا اللوزي تبهر متابعيها على إنستجرام

شعر طازج وفستان فوشيا.. سارة نخلة تبرز أنوثتها فى إطلالة جريئة.. شاهد

ترشيحاتنا

المخابرات الأمريكية: الكويتيون ثالث الشعوب الأطول عمرا بين العرب

اخبار الاهلي .. مفاوضات لفسخ تعاقد لاسرتي وديا (صور)

كأس العالم لكرة اليد .. منتخب مصر ينهى الشوط الأول متقدما على ألمانيا 19-13

شاهد.. سائق متهور يقود بجنون أتوبيس حجاج مصريين في المشاعر المقدسة

قبل إغلاق الميركاتو.. لاتسيو يقترب من خطف إبراهيموفيتش مصر

بـ جيب فوق الركبة.. روجينا بإطلالة جريئة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير ومفتوح.. نوال الزغبى تظهر بـ إطلالة مثيرة

بشرتها ورشاقتها.. 15 صورة تكشف أناقة راندا البحيرى فى عيد ميلادها الـ 36

عمليات إخصاء.. أهالي طور سيناء يشتكون من انتشار الكلاب الضالة