بـ تي شيرت كت.. انجى خطاب تبرز أنوثتها داخل السيارة.. شاهد

نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة جديدة لها عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت إنجي خطاب في الصورة بإطلالة جذابة، داخل سيارتها حيث ارتدت تي شيرت كت، وأكملت إطلالتها الجذابة بإسدال شعرها الأشقر على كتفها.



وعلقت إنجي خطاب على الصورة قائلة " مساء الورد"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.



يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة واخراج بيتر ميمي.