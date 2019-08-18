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رياضة

كأس العالم لكرة اليد .. منتخب مصر ينهى الشوط الأول متقدما على ألمانيا 19-13

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:43 م
منتخب مصر ونظيره
منتخب مصر ونظيره ألمانيا
حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر لناشئي كرة اليد مواليد 2000 أمام منتخب ألمانيا بتقدم المنتخب المصري 19- 13"، في المباراة المقامة حاليا فى إطار نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا.

سيطر المنتخب المصري منذ انطلاق أحداث المباراة على الملعب وتفوق على منتخب ألمانيا ليقترب من حسم اللقب.

ويسعى منتخب مصر لتخطي المنتخب الألماني بعد إقصاء المنتخب البرتغالي في لقاء أمس والصعود إلى نهائي كأس العالم وتحقيق الفوز من أجل الحصول على البطولة لإسعاد الجماهير المصرية.

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد في ضربة البداية بنتيجة 32/ 29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 ثم المجر 31 /24 وفى دور الـ16 سلوفينيا 30 / 23 ، قبل تحقيق الإنتصار على ايسلندا ، ثم أخيرا منتخب البرتغال في إطار مباريات نصف نهائي كأس العالم والتي انتهت لصالح المنتخب الوطني بنتيجة " 41-36".

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